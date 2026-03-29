PDI captura a banda tras encerrona en Puente Alto: Cuatro de los seis detenidos son menores de edad

Un operativo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Ramón culminó con la captura de seis individuos involucrados en un asalto bajo la modalidad de encerrona. La diligencia policial se activó tras un violento robo ocurrido en la intersección de Luis Matte Larraín con Avenida Las Nieves Oriente, en la comuna de Puente Alto, durante las primeras horas de la madrugada de este domingo.

La clave para dar con el paradero de los antisociales fue el sistema de posicionamiento global (GPS) de uno de los teléfonos móviles sustraídos a las víctimas. Gracias a esta señal, los detectives localizaron dos automóviles con características coincidentes a los reportados en el ilícito. En el lugar, se concretó la aprehensión de seis personas, de las cuales cuatro son menores de edad.

Respecto al modus operandi, el subcomisario Fabián Lagos, de la Bicrim San Ramón, detalló que "esta banda actuaba con mucha violencia sobre sus víctimas, abordándolas con elementos cortopunzantes y armas de fuego. Dos de los vehículos recuperados presentaban encargo vigente por robo y uno de estos mantenía una placa patente argentina para asegurar su actuar".

Durante el procedimiento, los efectivos policiales confirmaron que el grupo delictual intimidó a los ocupantes del vehículo original para concretar el robo antes de huir. Tras el arresto y la recuperación de las especies, se informó que todos los detenidos serán puestos a disposición de los tribunales de justicia en el transcurso de las próximas horas.

PURANOTICIA