PDI allanó oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP por presuntos delitos de corrupción

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó oficinas de la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en el marco de una investigación por eventual corrupción.

El martes 16 de diciembre, la DGC interpuso una denuncia ante el Ministerio por “antecedentes relativos a eventuales pagos recibidos por una funcionaria del servicio, con el fin de anticipar el proceso de pago a proveedores en las consultorías de esta Dirección”.

“En virtud de ello, durante el día de hoy la Policía de Investigaciones realizó diligencias en las oficinas de la Dirección General de Concesiones, como parte del proceso investigativo”, indicaron desde el organismo.

El caso está en manos de la unidad que dirige la fiscal Ximena Chong y se inició tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción que involucrarían a exfuncionarios del gabinete de la Dirección General de Concesiones del MOP, entre ellos, el exjefe de gabinete de dicha repartición, Cristóbal Cumián.

PURANOTICIA