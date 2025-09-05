PDI allana casino clandestino en La Pintana vinculado a una banda de robo de contenedores

Un amplio operativo policial se desarrolló este viernes en la comuna de La Pintana, donde la Policía de Investigaciones (PDI) allanó un casino clandestino que, según la investigación, estaría vinculado a una banda criminal dedicada al robo de contenedores.

El operativo, liderado por la Fiscalía de Foco Occidente, busca desarticular una red de lavado de activos.

La agrupación delictiva, que opera en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Maule, se dedica a asaltar camiones para robar el contenido de sus contenedores. Posteriormente, la banda vendería la mercancía sustraída y utilizaría los casinos clandestinos para lavar el dinero obtenido de manera ilícita.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que estos casinos son a menudo utilizados para el lavado de dinero, ya que las máquinas tragamonedas, al ser de azar y no tener regulación, permiten mover grandes cantidades de efectivo de origen ilegal.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, por su parte, celebró el operativo, afirmando que estos lugares son "focos de incivilidades donde también se cometen delitos".

PURANOTICIA