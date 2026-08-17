PDI abate a sujeto con orden de detención por homicidio que arrastró a una detective tras intentar escapar en Colina

Una funcionaria de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) dio muerte a un sujeto que habría intentado atropellar a detectives que quisieron detenerlo.

El hecho ocurrió en calle Fontt con Fray Camilo Henríquez en Colina, cuando efectivos policiales intentaban dar con una persona que mantenía una orden de detención por diversos hechos de carácter homicida ocurridos en la comuna.

Durante el procedimiento, el conductor del vehículo marca Peugeot, color blanco, aceleró para escapar, arrastrando a una de las funcionarias. Debido a ello, uniformados utilizaron su arma de servicio, percutando diversos disparos, que habrían alcanzado al sujeto.

Tras esta situación, el vehículo en el que se movilizaba el hombre terminó impactando contra un poste de energía eléctrica. El conductor fue trasladado hasta el SAPU de Esmeralda, lugar donde se confirmó su fallecimiento.

(Imagen referencial)

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