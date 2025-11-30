PDG somete a votación digital su respaldo en segunda vuelta: ¿Jara o Kast?

El Partido de la Gente (PDG) realizará hoy una consulta online para que sus militantes definan el apoyo del partido en la segunda vuelta presidencial. La votación se llevará a cabo a través de la plataforma oficial y contará con un mecanismo universal, personal y telemático que, según la directiva, garantiza transparencia y acceso para todos los afiliados habilitados.

El padrón definitivo está disponible en los drives regionales y solo podrán participar quienes cuenten con al menos tres meses de militancia. Según el instructivo interno difundido por el partido, el proceso contempla un acceso seguro mediante un enlace oficial, donde cada militante deberá autenticar sus datos personales para ingresar al sistema. Una vez dentro, se desplegará la cédula de votación con los dos candidatos en competencia.

Los electores podrán seleccionar la fotografía o el nombre de su preferencia, con la alternativa de anular si así lo desean. Tras confirmar la elección, el voto quedará registrado de forma irreversible. Cada presidente regional actuará como garante del proceso en su territorio y, junto a la directiva regional, validará el cierre de la plataforma a las 18:00 horas. El cierre se realizará de forma automática y centralizada.

Una vez concluida la votación, el sistema generará un acta digital de escrutinio con el total de votos emitidos en cada región. Estos resultados preliminares deberán ser proclamados por cada presidente regional y enviados al presidente nacional del PDG antes de las 21:00 horas. Con dicha información, la directiva nacional consolidará los datos y entregará mañana, lunes 1 de diciembre de 2025, los resultados oficiales del proceso interno.