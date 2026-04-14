PDG acusa falta de diálogo del Gobierno y rechaza fin de la gratuidad para mayores de 30 años

El diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha impulsado el denominado Plan de Reconstrucción Nacional.

El parlamentario afirmó que “nadie ha tomado contacto con nosotros” y hasta ahora solo han existido “intercambios informales y sin información concreta”, lo que dificulta cualquier evaluación seria.

Durante una entrevista concedida a radio ADN, el legislador profundizó en la falta de estructura del proyecto gubernamental. Al respecto, ilustró su descontento asegurando: "A mí me parece que tenemos como una especie de ley macedonia que mezcla muchas cosas diferentes".

Esta observación responde a la integración simultánea de temáticas tributarias, de seguridad y educacionales en un mismo texto. Frente a este escenario, Valenzuela anticipó que los representantes de su partido solicitarán formalmente que el debate legislativo se fragmente en proyectos independientes.

Respecto a los lineamientos en educación, el militante del PDG estableció un límite intransable frente a las modificaciones propuestas. "No podemos estar a favor de la eliminación de la gratuidad después de los 30 años… no tiene ningún sentido", sentenció.

Por otro lado, al abordar la arista impositiva, desestimó que una eventual disminución a los tributos corporativos genere un impacto rápido en la economía. "Eso no afecta en el corto plazo. Nosotros necesitamos medidas en el corto plazo", argumentó, planteando como alternativas la creación de estímulos para la reinversión y ayudas directas para mitigar el costo de la vida.

Para destrabar las negociaciones, el diputado recalcó la urgencia de entregar respuestas tangibles a la población. En ese contexto, alertó sobre la situación financiera de los hogares chilenos: "La gente hoy día tiene menos poder adquisitivo y le cuesta más llegar a fin de mes". Como posibles soluciones, puso sobre la mesa la opción de implementar modificaciones al IVA o establecer mecanismos de devolución de impuestos aplicados a productos básicos.

A modo de cierre, y haciendo frente al historial de divisiones que ha caracterizado a su tienda política, el jefe de bancada garantizó que actualmente existe un bloque cohesionado en el Congreso. Para reafirmar este presente del PDG, Valenzuela remató: "Hemos votado súper alineados… disciplina y unión".

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