PDG acusa "fake news" de la UDI en pugna por escaño parlamentario de la región del Maule

En medio de la disputa por el cupo parlamentario del Distrito 17, en la región del Maule, el presidente nacional del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, lanzó duras críticas contra la Unión Demócrata Independiente (UDI), acusándolos de adjudicarse anticipadamente de un escaño, sin que exista una resolución oficial que lo respalde.

Las declaraciones del timonel del PDG apuntaron al candidato gremialista Felipe Donoso y a la directiva de la colectividad, luego de que se difundiera públicamente que el cupo habría sido ganado por la UDI.

“Eso es una mentira”, sostuvo Vattuone, quien acusó una estrategia de manipulación informativa.

“Como presidente del Partido de la Gente, me parece vergonzoso cómo el candidato Felipe Donoso ha manipulado las redes sociales a su favor para atribuirse un triunfo que no es tal, señalando que el conteo de votos fue a su favor y que es candidato electo. Eso es una mentira”, afirmó.

En la misma línea, cuestionó al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, por respaldar esa versión. “Con tristeza veo una vez más al señor Ramírez adjudicándose un triunfo a su partido. Estamos cansados de la manipulación”, recalcó.

Respecto del proceso de recuento, Vattuone aseguró haber estado presente durante la revisión de votos. “El miércoles estuve desde las 09:00 horas en el conteo de estas 16 mesas, donde ministros estuvieron presentes. Fue un proceso transparente y se nos indicó que ahora viene la evaluación para que se emita una resolución en los próximos días”, explicó.

En ese contexto, deslizó una acusación contra la UDI, señalando que “al parecer, ellos tienen información privilegiada. Y de eso es de lo que están aburridos y cansados los chilenos: cómo manipulan la información”.

Finalmente, el dirigente del PDG enfatizó que su colectividad no aceptará lo que calificó como desinformación. “Al PDG se le respeta. La UDI y el candidato Donoso están subiendo fake news, información falsa para confundir a la opinión pública. No lo vamos a aceptar y vamos a defender con fuerza a nuestro candidato electo, Guillermo Valdés”, concluyó.

