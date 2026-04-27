PC y FA se reunirán con el Gobierno en Santiago por proyecto de reconstrucción nacional

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), se reunirá este lunes 27 de abril en la sede del Congreso en Santiago con representantes del Partido Comunista (PC), a las 13:00 horas; y del Frente Amplio (FA), a las 15:30 horas, para abordar el proyecto de reconstrucción nacional.

Por parte del PC asistirán la mesa de la bancada, encabezada por Daniela Serrano. En tanto, el FA estará representado por la presidenta del partido, Constanza Martínez, el senador Diego Ibáñez y las jefas de bancada Gael Yeomans y Emilia Schneider.

La diputada Serrano expresó que "nosotros habíamos pedido una reunión hace una semana atrás. Esto no se había materializado hasta ahora. Ya presentado el proyecto, nos vamos a juntar con el ministro García para hacerle ver nuestras preocupaciones sobre este proyecto, que no tiene nada de reconstrucción, sino que es una reforma tributaria".

"Le vamos a hacer ver cuáles son los puntos en que nosotros no estamos dispuestos. De insistir el Gobierno en esta mala reforma, nosotros no vamos a cambiar nuestra posición de rechazar la idea de legislar", advirtió Serrano.

En tanto, la diputada Schneider dijo que "la reconstrucción es urgente y la podemos aprobar fácilmente, pero no puede quedar de rehén de la reforma tributaria encubierta que incluye el proyecto que favorece al 1% más rico".

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