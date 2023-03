PC hace petitorio al gobierno para frenar discusión de nuevo retiro previsional: Congelar precios y adelantar sueldo mínimo de $500 mil

El Partido Comunista (PC) envió un extenso petitorio a La Moneda este miércoles, dirigido a impulsar mayores medidas económicas, cuyo objetivo sería frenar la inminente discusión de un nuevo retiro de fondos previsionales, que el Gobierno busca evitar tomando en cuenta la fuerte inflación que golpea al país.

De acuerdo a La Segunda, "Informe y Resoluciones de reunión de trabajo del Comité Central y candidatura al Consejo Constitucional", fue el nombre del informe de la máxima instancia del PC, que contempla solicitudes de medidas económicas al Gobierno para paliar la inflación y efectos de los incendios, además de reformas al modelo económico.

En el documento, en primer lugar, fueron destacadas seis medidas ya adoptadas por el Ejecutivo para marzo, como aumentar al doble el Bono Marzo y crear un "Bolsillo Familiar Electrónico", enumerando otras medidas adicionales.

Por otro lado, insta a congelar el precio de servicios básicos, utilizada ya en pandemia y "de gran ayuda por el período inflacionario", que reconocen a la baja. Apuntaron también a adelantar el sueldo mínimo de $500 mil.

De la misma manera, pidieron una estabilización del precio de la parafina, una nueva ley, que sea adicional a la de 2022. También propusieron una agenda legislativa y energética para marzo, como impulsar la ley de cuotas de energías renovable, más atribuciones fiscalizadoras para la Superintendencia de Energía, entrada de más actores al mercado de gas licuado, entre otras.

Por otra parte, también llamaron a "fortalecer" un proyecto de royalty minero dotándolo de "directa relación con el fortalecimiento de los presupuestos municipales". Fueron solicitadas medidas para también "reducir el incremento del endeudamiento, como repactar deudas, sin imponer tasas de interés y sin multas", además de "impedir que grandes empresas financieras lucren en medio de la situación de crisis".

Respecto a la industria del litio, desde el PC descartaron la opción de asociarse con Argentina y Bolivia, valorando el anuncio de una eventual Empresa Nacional del Litio. "El litio en países latinoamericanos se ha transformado en símbolo de soberanía económica. Es de esperar que eso prime en las tratativas". Se pidió también un plan de apoyo a comunas afectadas con foco en reactivación del turismo, abordando el debate de la industria forestal. "Es necesario avanzar hacia la reconversión de todo sistema productivo forestal y agrícola", señalaron.

Con un eventual avance de reformas como la tributaria, de pensiones y de 40 horas, "nuestro Gobierno se abre camino para retomar la iniciativa política a partir de marzo", enfatizó el documento. De acuerdo a lo consignado a La Segunda, este petitorio se originó para "presionar" al Ejecutivo por más medidas económicas, a fin de poder frenar el proyecto de un nuevo giro desde las AFP, que podría volver a discutirse desde abril en la Cámara Baja.

Consultado por alguna relación entre las propuestas y un freno a un nuevo retiro, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, indicó al medio mencionado que sí la hay "en tanto la motivación de los retiros es la dificultad de recursos que tienen sectores importantes por el costo de la vida diaria", apuntó.

"Hemos tenido una opinión con un sentido crítico de los retiros y solo los argumentamos por una ausencia de Estado por la pandemia", complementó. A partir de este análisis, señaló que "si no resultan estas medidas, no es legítimo un nuevo retiro. ¿Se relacionan? No tengo ninguna duda, ambas van a la economía doméstica", concluyó.

