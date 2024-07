PC dice tener "certeza" de que Venezuela transparentará proceso eleccionario que dio ganador a Nicolás Maduro

El Partido Comunista (PC) se refirió a las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral, dio como ganador al actual presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado, la colectividad manifestó que envían "su saludo fraterno y atento al pueblo de Venezuela, que en forma ejemplar, respetuosa y pacífica, concurrió a las urnas para participar de la elección presidencial de este domingo 28 de julio".

Luego agregaron que "tenemos la certeza que la institucionalidad electoral de Venezuela transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el mencionado proceso, refrendado por la masiva y diversa presencia de veedores internacionales y la amplia cobertura de prensa confirmada en estos comicios".

Cabe señalar que más temprano, el presidente del PC, Lautaro Carmona, evitó pronunciarse sobre el resultado de las elecciones presidenciales, manifestando que "es la hora que hablen los venezolanos".

"Ese es un país, tiene un Estado, es una sociedad, no toca que hable un partido de otro país (...) yo no voté, ni me toca seguir en el recuento, eso es un tema de los venezolanos", argumentó.

Las declaraciones de Carmona contrastan con los dichos de otros personeros de su partido, como Carmen Hertz Y Boris Barrera, diputados ambos, que salieron en defensa de Nicolás Maduro ante las acusaciones de irregularidades en las elecciones, lo que a su vez trajo críticas de otros partidos de Gobierno que incluso han planteado que los comunistas abandonen la coalición.

"¿Quién tiene esa titularidad para definir eso? Yo entiendo que cada partido define si está o no está (en el Gobierno), no otro partido por uno. Cada partido define su pertenencia y no hay un partido ni una persona encargada de los otros", respondió Carmona a esas peticiones.

"Nosotros tenemos razones en Chile, sobre Chile, con política y propuestas para Chile que explican nuestra pertenencia” al Gobierno, dijo el presidente del PC.

Agregó que "nosotros tenemos una identidad conocida por todos. Si alguien no está al día, eso tiene relación con el 4 de junio del año 12. El siglo pasado. Llevamos más de 100 años. Y esa es nuestra identidad", subrayó.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, le restó importancia al respaldo que su partido le entregó a Nicolás Maduro, pese a la postura oficial de Chile expresada por el Presidente Gabriel Boric, en cuanto a que no se reconocerá su triunfo mientras los resultados no sean verificados por instancias independientes.

La autoridad reiteró la postura que fijó tanto el mandatario, como el canciller, Alberto van Klaveren, subrayando que “esa es la posición del Gobierno y es muy importante destacarlo”.

En ese sentido dijo que las diferencias con su partido, el PC, “no es nada nuevo” y así lo da cuenta la historia política del país.

Por lo tanto, agregó, “teniendo muy claro que la política internacional la fija el Presidente, las diversas opiniones de los partidos no van a ser impedimento en la mantención de esa posición”.

En cuanto al caso específico del PC y su apoyo al triunfo de Maduro en Venezuela, la ministra Vallejo insistió: “No es nada nuevo, esto lo hemos tenido en otros momentos de la historia y vamos a seguir enfrentando probablemente distintas diferencias en este plano” y reiteró que “la posición del Gobierno de Chile, como política de Estado, es la que ha fijado el presidente y su canciller”.

“Estamos a la espera de que los resultados sean completamente transparentes y verificables y eso es muy importante para las garantías de los propios ciudadanos y también del mundo entero que le interesa que este proceso, que fue muy tranquilo, termine siendo legitimado y aclarado por todos las instituciones correspondientes”, destacó la ministra vocera.

Para no entrar en “personalizaciones”, agregó, “lo importante es ver que Chile, España, Estados Unidos, las cancillerías de Colombia, Brasil, se han pronunciado respecto a la necesidad de la espera de la transparencia y verificación total de los resultados electorales”.

