PC defiende a Jadue y genera recriminaciones en el oficialismo por la pérdida de un cupo en el Congreso

La decisión del Tribunal Electoral de inhabilitar la candidatura a diputado del exalcalde Daniel Jadue ha generado una profunda tensión al interior del oficialismo. Ante la pérdida de un cupo parlamentario, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, descartó cualquier tipo de autocrítica y, en cambio, acusó a la oposición.

Figueroa señaló que "aquí quienes tienen que dar respuesta es la derecha", a la que acusó de haber llevado el debate a la justicia con el objetivo de "bajar por la vía administrativa y jurídica a un candidato". La líder del PC sostuvo que la derecha no fue capaz de aplicar a sus adversarios la misma "presunción de inocencia" que defendió para candidatos de su propio sector.

La postura del PC ha generado recriminaciones de sus aliados. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, lamentó que la inhabilitación "frustra" el objetivo de obtener la mayor cantidad de escaños. Cubillos recordó que su partido había advertido el riesgo de llevar la candidatura de Jadue, y que la decisión del PC concedió una "ventaja innecesaria a la derecha".

El líder radical afirmó que, independientemente de las motivaciones, el riesgo existía y que el fallo del tribunal "debe cumplirse". Este escenario ha puesto en evidencia la fragilidad de la lista unitaria y la falta de consenso sobre la mejor estrategia electoral para los comicios.

