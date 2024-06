PC califica la salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior como "injusta" y afirma que se enteraron por la prensa

El Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, comentó la salida del histórico militante de su partido, Juan Andrés Lagos, del cargo que ocupaba como asesor en la Subsecretaría del Interior.

El dirigente cuestionó el "método" para comunicar la desvinculación de Lagos, ya que no se le informó con anterioridad.

"Yo asisto a la sede de Gobierno un par de veces a la semana, Interior tiene mi teléfono, mi dirección, mi WhatsApp, mecanismos que sirven para informar", se quejó.

"No hubo una diligencia para comunicarnos lo que estaba pasando, y nos tuvimos que enterar por la prensa", agregó el presidente del PC.

"No quiero imaginarme medidas anticomunistas, ni quiero imaginarme que no hay consideración con el Partido Comunista, para que su presidente no pueda estar informado", insistió.

“Lo que había que evaluar era exactamente la misión que le encomendaba el gobierno y sobre esa base tener un juicio de evaluación profesional. No conozco ninguna evaluación negativa al respecto que no sea las reiteradas campañas que ha hecho la derecha”, explicó Carmona.

Sobre el futuro de las relaciones con el Gobierno, Carmona dijo que no hay interés de "escalar en una medida más drástica".

"Tengo la expectativa de que este diálogo, mediante la prensa, el Gobierno haga una explicación y que nosotros lo podamos explicar a nuestra propia gente", afirmó.

Finalmente, sostuvo que lo ocurrido "fue injusto, ingrato, con métodos que no comparto (…) hoy no tengo la razón, no tengo el motivo", reiteró el dirigente.

Asimismo, destacó la importancia que la figura de Lagos tiene al interior del partido, asegurando que asumirá tareas relevantes en el futuro, de cara a los comicios de octubre.

