PC acusa "abierta apología a la dictadura" de diputado Olivares por uso de capa "idéntica a la del dictador Pinochet"

A raíz de su aparición en las dependencias del Congreso Nacional portando una capa de estilo militar prusiano, la bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista de Chile e Independientes difundió una declaración pública para repudiar el actuar del diputado Javier Olivares (PDG).

La indumentaria del excomunicador generó inmediatos cuestionamientos desde sectores de izquierda, quienes advirtieron la similitud de la prenda con las utilizadas por Augusto Pinochet.

El episodio sumó un nuevo antecedente luego de que el legislador protagonizara un altercado con la diputada y militante del PC, Lorena Pizarro. Durante el impasse, el parlamentario habría ofendido a la congresista como respuesta a las críticas que ella le formuló por su particular vestimenta.

A través del documento, la agrupación opositora manifestó su respaldo a la legisladora y condenó la actitud del representante del Partido de la Gente: "El diputado Javier Olivares una vez más ha cruzado límites inaceptables dentro del debate democrático y del respeto mínimo que debe existir en la Cámara. Asimismo, expresamos la más absoluta solidaridad con nuestra compañera, la diputada Lorena Pizarro".

En la misma línea, el escrito profundizó en los agravios emitidos por el exrostro de televisión, advirtiendo que "las expresiones ofensivas dirigidas por Olivares contra la diputada Pizarro, a quien trató de 'rota' en el espacio del Congreso Nacional y a través de redes, constituyen un acto de violencia política y misoginia que no puede ser normalizado ni relativizado".

Respecto a la controversia por la indumentaria, la declaración del comité parlamentario precisó que a los insultos "se suma la provocación deliberada de utilizar una capa a modo de disfraz, idéntica a la del dictador Augusto Pinochet, gesto que representa una abierta apología a la dictadura, una ofensa a la memoria democrática del país y un acto de profundo desprecio hacia las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familiares y sobrevivientes".

Finalmente, la bancada comunista e independientes reveló otro incidente ocurrido al interior de la corporación para concluir su mensaje. "No contento con esto, el diputado Olivares vociferó en el espacio del comedor de la Cámara: 'Viva Mi General', en otra muestra más de su violento negacionismo. No toleraremos homenajes encubiertos a una dictadura responsable de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y persecución política. Menos aún cuando provienen de una autoridad electa que con esta acción busca reinstalar discursos de odio y validación del terrorismo de Estado", sentenció el comunicado.

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