PC abre proceso interno tras denuncia de Vallejo y Gajardo contra Jadue por acusaciones de “persecución”

El Partido Comunista inició un proceso interno por la denuncia que presentaron los ministros Camila Vallejo y Jaime Gajardo en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien los acusó de persecución en el caso Farmacias Populares.

La información fue confirmada a La Tercera por el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien definió el proceso como "noticia en desarrollo". Además, el caso tiene sus particularidades, ya que el exjefe comunal ya no es militante del Partido Comunista.

El proceso de originó e un requerimiento de los ministros al tribunal supremo del PC luego de que Jadue acusara a Vallejo y Gajardo de haber sido parte de lo que él denomina como una “persecución judicial” en su contra, en el marco del caso Farmacias Populares.

“Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, afirmó Jadue, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario nocturno.

Los ministros reaccionaron y la directiva del PC acogió la denuncia contra Jadue. Al respecto, Carmona señaló al diario: “Alguien podría decir que es una noticia en desarrollo, cosas por confirmar y luego precisaremos en qué estado está esto”.

“Es un procedimiento llevado por estructuras naturales. No es que pase primero por la comisión política (principal instancia de toma de decisiones del PC), sino por las comisiones que tratan esos temas”, agregó el exdiputado y uno de los aliados históricos de Daniel Jadue.

Junto a eso, Carmona dijo que durante este proceso ya “hubo reuniones bilaterales con las partes, pero no se podría adelantar por ahora para donde va la micro”.

“No hay una respuesta definitiva (aún), porque eso no lo establece la dirección política que yo encabezo”, cerró el presidente del PC sobre el tema.

Si bien se inició un proceso por la denuncia de ellos contra Jadue, esta tramitación es de carácter informal por un tema legal: Daniel Jadue ya no es militante del Partido Comunista, tras ser acusado de por estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

El exalcalde de Recoleta abandonó las filas de la tienda de la hoz y el martillo de manera forzada, ya que al estar formalizado por el caso Farmacias Populares el Servicio Electoral comunicó que el otrora rostro del PC debió dejar su militancia.

