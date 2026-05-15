Pavez responde a "preocupación" de Chomali por indicación sobre migrantes irregulares: "No existe obligación de reporte o denuncia"

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió a la "preocupación" de su par de Salud, May Chomali, respecto a la indicación que presentó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, que propone obligar a instituciones de salud y educación a denunciar a migrantes que se encuentren en situación irregular.

“Yo creo que no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud”, manifestó el jefe de gabinete.

En ese sentido, sostuvo que la indicación "es simplemente solicitar información de acuerdo a los nuevos marcos jurídicos legales establecidos, como la Ley de Protección de Datos, porque el Servicio de Migraciones tiene hoy día esa facultad de pedir cierto grado de información y esa información hay que adecuarla al nuevo marco jurídico".

Por su parte, el subsecretario Pavez también defendió la propuesta y aseguró que ha existido una interpretación errónea del texto.

"Hay una mala comprensión de la indicación", sostuvo. Según explicó, la norma solo se aplicará cuando exista un procedimiento migratorio abierto, ya sea de sanción o expulsión.

"Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la ley migratoria, la autoridad migratoria respectiva pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos", indicó.

Enfatizó que "nunca ha estado en el texto ni en la intención del Gobierno ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia".

Cabe recordar que la ministra de Salud manifestó que ve “con preocupación” la indicación del subsecretario Pavez. "No podemos desde el Ministerio de Salud informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente", dijo en entrevista con Radio 13C.

"Hay que conversarlo en la interna, pero esto es algo que ya lo habíamos conversado entre los ministros. No podemos ir en contra de la ley, que es la de Deber y Derecho del Paciente y del Código Sanitario que no nos permite negarle la atención de salud a un migrante", recalcó.

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