Chomali reconoce que mira con "bastante preocupación" indicación que pedirá a recintos de salud reportar migrantes irregulares

La ministra de Salud, May Chomali, ve “con preocupación” la indicación del Ministerio del Interior que obliga a todo órgano de la administración del Estado a entregar a la autoridad los datos de los migrantes que se atiendan en ellos.

En entrevista con Radio 13C, la autoridad manifestó que "nosotros lo estamos mirando con bastante preocupación, porque no podemos desde el Ministerio de Salud informar de esos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria, y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente".

Añadió que “hay algunos otros temas que nosotros lo hemos planteado en el Gobierno central, en el comité de ministros, y han estado todos de acuerdo, en el sentido de que nosotros no podemos desde Salud negar una atención de salud, porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población".

"Hay que conversarlo en la interna (los alcances de la indicación), pero esto es algo que ya lo habíamos conversado entre los ministros. No podemos ir en contra de la ley, que es la de Deber y Derecho del Paciente y del Código Sanitario que no nos permite negarle la atención de salud a un migrante", insistió la secretaria de Estado.

La ministra contó que "estuve hace poco en Azapa (al este de Arica) y se estaba tratando un migrante con una tuberculosis en una zona que tiene una alta tasa de esa enfermedad. Era un extranjero que estaba abandonado y yo estaba feliz de que lo tratemos, porque si está en Chile, la probabilidad de contagiar a las personas con las cuales él trabajaba era tremendamente alta".

"Es una escena que viví concretamente que me hizo ser mucho más clara en la postura que yo tengo y tenemos desde la cartera en relación a la atención de los migrantes", cerró Chomali.

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