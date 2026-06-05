Trabajadores de casinos exigen una ley robusta para las apuestas online y ponen su experiencia a disposición del Congreso

La Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juegos y Hoteles de Chile (Fenasicajh) exigió una ley robusta para las apuestas online y puso su experiencia a disposición del Congreso.

A raíz de la polémica por el cobro de IVA a las plataformas digitales por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fenasicajh hizo un llamado a acelerar la ley que regula el sector.

La agrupación gremial ofreció su conocimiento práctico en prevención de ludopatía, lavado de activos y control de menores para enriquecer el debate legislativo.

A través de un comunicado, indicaron que "la reciente decisión del Servicio de Impuestos Internos de gravar a las casas de apuestas online ha vuelto a poner el foco en un problema de fondo: la falta de un marco normativo integral. Frente a esto, desde FENASICAJH vemos que la urgencia de tramitar el proyecto de ley (Boletín 14838-8) es innegable. Las medidas administrativas por sí solas ya no bastan; Chile necesita una legislación moderna y definitiva".

Añadieron que "para nosotros, la digitalización y la llegada de las plataformas online no representan una amenaza, sino una evolución natural de nuestra industria y del empleo. Sin embargo, para que este ecosistema funcione sin riesgos, debe nivelar hacia arriba y exigir los mismos estándares de seguridad que hoy cumplimos al pie de la letra en los casinos físicos".

“Llevamos años siendo la primera línea en las salas de juego. Conocemos de cerca cómo manejar la seguridad y el cumplimiento normativo. Si la industria se va a expandir hacia el modelo online, tiene que hacerlo con esa misma rigurosidad para proteger de verdad a los usuarios y la fe pública”, señalaron.

EXPERIENCIA EN TERRENO COMO APORTE TÉCNICO

En la misiva, el gremio sostuvo que "queremos poner a disposición de los legisladores, autoridades y futuras plataformas nuestro mayor capital: la experiencia técnica de los trabajadores. El personal de los casinos tradicionales en Chile cuenta con años de capacitación y práctica diaria en temas que hoy son críticos para el país":

La validación estricta de identidad para evitar el ingreso de menores de edad.

La aplicación real de protocolos de Juego Responsable para detectar a tiempo conductas de riesgo y frenar la ludopatía.

La identificación de transacciones sospechosas para la prevención del lavado de dinero.

"Todo ese conocimiento es perfectamente exportable y necesario en el entorno digital", aseguraron.

INVITACIÓN A COLABORAR

La Federación Nacional de Sindicatos de Casinos de Juegos y Hoteles de Chile afirmó que "nuestra intención no es polemizar, sino aportar. Queremos enriquecer la discusión parlamentaria para asegurar que la nueva ley proteja el empleo formal, atraiga inversiones serias y, sobre todo, cuide a los chilenos que participan en estas plataformas".

Por ello, hicieron una "invitación abierta a los ministerios correspondientes, a los parlamentarios y a la industria para sentarnos en una mesa de trabajo conjunta. La experiencia de los trabajadores ya está instalada; usémosla como pilar para construir un mercado de apuestas online transparente y seguro para Chile".

PURANOTICIA