Fiscal Nacional plantea que levantar el secreto bancario daría "mayor celeridad" a indagatorias

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, abordó el debate por el levantamiento del secreto bancario y planteó que debe tener límites, los cuales deben ser establecidos por el Congreso Nacional.

En conversación con radio Universo, sostuvo que "no cabe duda que si pudiéramos acceder a las cuentas corrientes de todo el mundo podríamos avanzar con mayor celeridad (...) es una obviedad que si la policía y la fiscalía pudieran revisar la cuenta corriente de cada uno de nosotros sin pedirnos permiso, tendrían mucha más información".

"La pregunta es si queremos vivir en un país como ese, y esa pregunta tiene que responderla el Congreso", señaló, añadiendo que el Parlamento debe "decidir si queremos vivir en un país en el cual la Fiscalía o policía puede revisar la cuenta de cualquier persona solo porque un funcionario pensó que era necesario".

El líder del Ministerio Público señaló que el "secreto bancario, por supuesto que tiene que tener límites, y está asociado con la protección de la intimidad. Le corresponde al Congreso Nacional definir cuáles son los límites de ese derecho a la intimidad".

"Si esto tiene por objeto proteger la intimidad, nos preguntamos ¿Cuál es la intimidad que tienen las corporaciones municipales, los municipios, las empresas del Estado, los ministerios en sus cuentas corrientes bancarias?", cuestionó.

Además, mencionó que cuando "se trata de instituciones públicas tenemos que pedir autorizaciones, y hemos planteado que deberíamos poder avanzar de manera mucho más rápida con estas instituciones".

En ese sentido, apuntó a corporaciones y a fundaciones sin fines de lucro. "¿Cuál es la intimidad que quiere proteger? ¿Por qué no se puede permitir que instituciones como la fiscalía podamos analizar los movimientos bancarios de esas instituciones que además tienen un conjunto de beneficios tributarios?", indicó.

Respecto a las personas naturales, Valencia dijo que han "tenido algunos inconvenientes con jueces que nos rechazan algunas medidas de revisión de cuentas corriente, pero que no es el problema más frecuente que enfrentamos".

"Lamentablemente, muchas veces la información que nos entregan los bancos no solamente se demora, sino que viene en formato PDF, por ejemplo, en papel. La cantidad de tiempo que perdemos tecleando y transcribiendo esa información", argumentó.

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