Pavez explica decisión del Gobierno de no realizar acto por 53 años del golpe de Estado: "Nuestro deber es mirar los próximos 50 años"

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, justificó la decisión del Gobierno de no realizar un acto en La Moneda por los 53 años del golpe de Estado.

En una vocería, la autoridad dijo que hay "distintas sensibilidades y distintas formas de memoria y de conmemoración", y que "nuestro deber es mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años que ya pasaron".

Añadió que una forma especial de conmemoración "es que este sea un día de mucho trabajo al interior del Gobierno, con el Presidente en terreno, con cada una de las carteras trabajando, evaluando estos seis meses y proyectando la próxima etapa del Gobierno".

En cuanto a la misa realizada este viernes en La Moneda, Pavez señaló que "todos los cultos religiosos que en el contexto de las tradiciones del Palacio de La Moneda se realizan, por supuesto que siempre hay una intención de poder orar por Chile".

En ese sentido, expresó que "la misa de hoy se enmarca en una actividad normal que a las 7:45 a 8:15 se hace permanentemente".

Finalmente, el subsecretario enfatizó que "el Gobierno no comenta las opiniones contingentes de los expresidentes de la República", esto por las declaraciones de Gabriel Boric en un acto en el Cementerio General, donde dijo que la historia "no la pueden borrar" por la ausencia de una ceremonia oficial.

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