Paulina Vodanovic y llegada al Senado: "No se me ha abierto ningún apetito, hubiese preferido seguir como presidenta del PS"

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, afirmó que "no se me ha abierto ningún apetito" tras su designación para suceder a Álvaro Elizalde en el Senado, y que "si yo hubiera tenido que elegir, yo habría seguido siendo presidenta del Partido Socialista".

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, Vodanovic se refirió a su reciente designación como senadora por la región del Maule, luego que Álvaro Elizalde asumiera en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Consultada por esta "acumulación de poder", aseguró que "no se me ha abierto ningún apetito, la verdad es que las situaciones se presentan de esta manera. Si yo hubiera tenido que elegir, yo habría seguido siendo presidenta del Partido Socialista y no habría aceptado ser senadora".

Se le recalcó que va a seguir ocupando los dos cargos, a lo que respondió que "como lo han sido todos los otros presidentes del partido".

También se le requirió si efectivamente se le pidió que no siguiera como presidenta del PS, a lo cual contestó que "son cosas que se empiezan a especular. La comisión política entera, todos me dieron un espaldarazo muy grande, hicieron un análisis de la gestión política que he realizado a la cabeza del partido durante estos meses".

En cuanto al método de reemplazo dijo que "la actual Constitución establece este sistema, que creo que es una de las cosas que habría que revisar. La Constitución del '25 disponía hacer nuevas elecciones en casos como este para proveer un cargo. Creo que es algo que debería discutirse en estos momentos que se está redactando una nueva Constitución".

"Esto fue un mecanismo de reemplazo de un senador que cesa el cargo y que la Constitución establece el mecanismo. Tal vez no es el mecanismo que nos pueda parecer mejor, pero es el mecanismo legal", añadió.

Además, Vodanovic analizó el actual proceso constituyente. Al respecto, señaló que le “atemoriza lo que está ocurriendo en la Comisión Experta“, ya que “el proceso de información ha sido deficitario”.

Asimismo, enfatizó que “este es un tercer proceso constituyente, que sería fallido si no logramos hacerlo bien. Primero fracasó el proceso de Bachelet porque se archivó, en el segundo proceso se sobreinterpretaron los resultados de un lado a otro y lo que me atemoriza de este proceso, que está en curso, más que la elección del 7 de mayo, es lo que está ocurriendo hoy día (con la Comisión Experta)”.

En cuanto a la Comisión Experta, la presidenta del PS indicó que “hay intransigencias que pueden llevarnos a que la tuerca esta vez se ruede para el otro lado y que terminemos en diciembre queriendo rechazar esta nueva Constitución”.

