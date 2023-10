Paulina Vodanovic por proceso constitucional: "No se ve bien"

El Partido Socialista inauguró este sábado su Congreso General Ordinario "Carlos Lorca Tobar", con la participación de los delegados provenientes de todo el país, sus autoridades nacionales, parlamentarios, ministros y subsecretarios. También asistieron invitados como la titular de interior, Carolina Tohá.



La actividad partidaria se realizó en Aula Magna de la Universidad de Santiago y en su discurso inaugural, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó el proceso constitucional y la posible postura del PS, señalando que la decisión se tomará privilegiando la conversación con los expertos, consejeros y actores políticos.



“No nos gustan muchas cosas de las que se han ido aprobando, no nos parece que el proceso en sí haya sido convocante o de diálogo y creemos que cuando el proyecto que se anuncia es tan ampliamente valorado por el empresariado también tiene un problema porque no se está viendo al resto del país, a la clase trabajadora”, dijo.



También expresó que "por respeto al proceso que todos nos dimos, a la labor de nuestros expertos y consejeros, deberemos esperar los resultados finales de la comisión mixta y el plenario. Así lo hemos acordado con ellos y con los demás partidos progresistas. Pero no puedo esconder mi desazón. Compañeros y compañeras, el proceso no se ve bien. Así de sencillo".



Añadió que "ya están consagrados en el texto una serie de disposiciones altamente cuestionables en materias relevantes para las mujeres, para los derechos humanos y derechos sociales, para el medioambiente, para la justicia".



"Esto no se ve bien, esperaremos las resultas del proceso, tal vez ocurran rectificaciones de última hora. Lo que no puede pasar es que el proyecto de Constitución termine siendo peor que la actual. Los socialistas hemos luchado por décadas por una nueva Constitución, pero no por cualquiera", concluyó.

