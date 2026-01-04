Paulina Vodanovic defiende oposición dialogante sin renunciar a la calle

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, aseguró que “también vamos a marchar”, en referencia a los llamados del Partido Comunista a la movilización durante un eventual gobierno de José Antonio Kast, pero enfatizó que ello no implica renunciar al diálogo ni a la posibilidad de arribar a acuerdos.

En entrevista con El Mercurio, la senadora sostuvo que el rol de la oposición dependerá en gran medida del tipo de gobierno que se configure, planteando interrogantes sobre si existirá una derecha unificada en apoyo al Ejecutivo o derechas en plural, lo que —según afirmó— también marcará el carácter de las oposiciones políticas.

En ese contexto, Vodanovic destacó que el Partido Socialista tiene una tradición histórica de gobernar en coalición y buscar mayorías, recordando que desde su fundación en 1933 ha mantenido una vocación de unidad y construcción política, especialmente dentro del progresismo.

Respecto a las declaraciones del Partido Comunista, la timonel del PS señaló que se produjeron interpretaciones exageradas, incluso acusaciones de intencionalidades desestabilizadoras, las que —indicó— fueron posteriormente descartadas por el propio presidente del PC, Lautaro Carmona, quien habló de una oposición “colaborativa y vigilante”.

Finalmente, Vodanovic subrayó que marchar en fechas emblemáticas como el 8 de marzo o el 1 de mayo no debe ser demonizado, afirmando que el Partido Socialista participará de movilizaciones, pero manteniendo una postura clara: “el PS nunca ha estado por la violencia ni la desestabilización”, reiterando su disposición a escuchar, conversar y alcanzar acuerdos por el país.

