Presidenta del PS critica a diputado Romero por dichos sobre "guarenes en los cajones": "Devela una mirada estrecha y pobre"

Una dura respuesta entregó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, a las recientes afirmaciones del diputado republicano, Agustín Romero.

La parlamentaria manifestó que “es una falta de respeto a miles personas que trabajan a lo largo de Chile” el hecho de que el legislador sostuviera que “encontraron guarenes en los cajones” en el marco de la búsqueda de fondos por parte de la actual administración.

En medio de una entrevista concedida a radio Cooperativa, la senadora cuestionó el tono y la forma de las críticas emitidas por Romero. Al respecto, fustigó señalando que "referirse así, que hay guarenes, que el desorden, que no están los papeles... todo eso devela una mirada tan estrecha y pobre que a mí me da vergüenza".

Continuando con su argumentación, enfatizó que "denostar a la gente es gratis" y aprovechó la instancia para rebatir las cifras económicas presentadas por el diputado de oposición. Sobre este punto, aclaró que "el diputado se quedó con la minuta primera que se le filtró de los 46 millones, porque la minuta de la semana pasada, que es la información oficial de la Dipres, habla de 3.600 millones en la caja, no de 46".

Finalmente, la timonel del PS cerró su intervención con un emplazamiento directo a la veracidad en el discurso político, cuestionando la gestión de seguridad y beneficios sociales. "Dejemos de mentirle a la gente. Cero expulsados. Prometieron expulsiones, cero expulsados. Prometieron más recursos para seguridad, bajaron los recursos de seguridad. Prometieron no cambiar los beneficios sociales, quieren bajar la gratuidad. Esa es la verdad", sentenció la parlamentaria.

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