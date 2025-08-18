Paulina Vodanovic afirma que si el PC decide llevar a Daniel Jadue como candidato "no lo vamos a objetar"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió a las negociaciones al interior del oficialismo de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

En conversación con Duna, la senadora dio a conocer que “ya está bastante zanjada la lista, igual hay que cumplir cuotas de género (…) Lo que queda es la parte administrativa”.

Respecto a la eventual candidatura del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encuentra como imputado por cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa, la senadora dijo que “entiendo que no hay ningún veto a él”.

Y añadió que “si la Ley no le impone ninguna consecuencia gravosa al hecho de estar imputado o formalizado, no somos nosotros, ningún partido político, quienes pasemos sobre la Ley”.

En esta línea, afirmó que “actualmente hoy, no tenemos ningún impedimento legal que sustente un veto de ese tipo”.

La timonel del PS recalcó que si “el Partido Comunista lo decide llevar como candidato, no lo vamos a objetar” y sostuvo que a su partido “no” le incomoda la situación judicial del exalcalde.

