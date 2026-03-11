Click acá para ir directamente al contenido
Paulina Núñez se convierte en la primera mujer de centroderecha en asumir la presidencia del Senado

La senadora RN fue ratificada con 39 votos a favor para encabezar el Senado en el primer año del nuevo periodo legislativo que comienza este 11 de marzo, con Iván Moreira (UDI) en la vicepresidencia.

Miércoles 11 de marzo de 2026 10:39
Por 39 votos a favor, 2 en contra y 89 abstenciones, el Senado ratificó a Paulina Núñez (RN) como presidenta de la mesa. Es la primera mujer de centroderecha que lidera la Cámara Alta.

Núñez reemplaza a Manuel José Ossandón, también RN, quien deja la actividad parlamentaria.

Según el acuerdo, Núñez presidirá el Senado en el primer año del próximo periodo parlamentario que se inicia este miércoles. En la vicepresidencia quedó el senador Iván Moreira (UDI).

El segundo año de presidencia quedará en manos del PS, donde los nombres que corren con más fuerza son los senadores Paulina Vodanovic y Alfonso de Urresti. En la vicepresidencia asumiría Rojo Edwards (Partido Libertad).

El tercer año de presidencia sería asignado a Javier Macaya (UDI) con Karim Bianchi (independiente) como compañero en la vicepresidencia.

El cuarto y último año correspondería a Luciano Cruz-Coke (Evópoli), y el vicepresidente sería un senador del PPD.

