Paula Daza tras dichos de Juan Sutil sobre la dictadura: "La democracia tenemos que cuidarla entre todos"

Aunque sin profundizar, la vocera de la campaña de Evelyn Matthei, Paula Daza, se refirió a los dichos del encargado estratégico de la campaña, Juan Sutil, quien negó que el régimen militar de Augusto Pinochet fuese una dictadura.

En entrevista con radio Universo, la exsubsecretaria de Salud Pública señaló que el empresario se encargó de aclarar sus dichos con una publicación en redes sociales, donde afirmó que es “un hombre de firmes convicciones democráticas”, esto luego de que en una nota con CNN Chile, asegurara que “para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada democrática”.

La exautoridad señaló que “en relación a este tema, en Chile ya hemos vivido momentos duros, que nos han dividido durante largos años, y hemos tenido grandes etapas de aprendizaje. Por eso creo que hoy día lo que nos mueve no es quedarnos anclados en estas discusiones del pasado, sino que tenemos que mirar hacia adelante”.

En esa misma línea, sostuvo que el país “ya tomó una decisión hace más de 30 años, eligió vivir en democracia, con plenas libertades, con respeto, y hoy día como vocera, mi rol es responder cómo vamos a construir un Chile del futuro con más oportunidades, con más seguridad y con plenas libertades”.

Ante la insistencia para abordar las declaraciones del encargado programático de la campaña, Daza dijo: “Yo no quiero seguir insistiendo en los dichos de Juan Sutil y por eso este tema que produce solamente divisiones, produce dolores de distintas personas, creo que tenemos que dejarlo anclado en el pasado y tenemos que mirar hacia adelante”.

“Hoy día, más que nunca, necesitamos gobiernos que nos unan, que miremos para adelante a las nuevas generaciones cómo vamos a construir un Chile que estuvo con tantas divisiones durante muchos años y hoy día estamos en una etapa que es tan difícil”, remarcó.

Y luego lanzó: “Sin ir más lejos, hace cerca de dos años nosotros estábamos en el Gobierno (el segundo mandato de Sebastián Piñera) y Chile casi pierde la institucionalidad por el estallido social, por dos acusaciones constitucionales, por nueve acusaciones a ministros del Presidente Piñera, donde hubo una intención de derrocar un Gobierno que era elegido democráticamente”.

“La democracia tenemos que cuidarla entre todos. Y si no la cuidamos entre todos, desgraciadamente, es una situación que nos va a producir no solamente dolores, sino que nos va a volver a dividir”, finalizó.

