Paula Daza por cuestionamientos de Johannes Kaiser a plan de inmunización: "Las vacunas salvan vidas"

La exsubsecretaria de Salud y parte del equipo de asesores de la candidata presidencial Evelyn Matthei, Paula Daza, comentó la polémica generada por las críticas al plan de vacunación del Ministerio de Salud que emiitó el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

Cabe recordar que el diputado mencionó que "son 72 dosis en total. Creo que tendríamos que analizar seriamente el programa de vacunación, cuanto menos, el obligatorio. Están haciéndolo ahora en Estados Unidos, en varios estados, no porque las vacunas individualmente sean malas, sino porque las vacunas funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo. Habría que ver si eso efectivamente está teniendo o no un impacto en la salud".

Frente a estos dichos, la exautoridad sostuvo que “la ciencia en los últimos 50 o 60 años está absolutamente de acuerdo con que la vacunación ha sido la herramienta más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas y la mortalidad infantil. Gracias a ellas hay muchas enfermedades que su momento fueron mortales, absolutamente radicadas o eliminadas de la mayor parte del mundo”.

“Sin embargo, lo que hemos visto en las últimas décadas es el auge de movimientos antivacunas que ha puesto en riesgo todos estos avances y causado brotes de enfermedades, poniendo en riesgo a la salud”, señaló.

“Las vacunas salvan vidas. Lo vimos en la pandemia, lo hemos visto a través de la historia. Esta discusión no debería estar sobre la mesa porque la evidencia es tan sólida que pone en riesgo la salud de nuestra población. Es muy importante no desinformar a la población, porque claramente puede producir un riesgo y una crisis sanitaria que no sabemos hasta dónde puede llegar”, advirtió Daza.

“Lo importante es que los expertos que asesoran a los candidatos políticos tengan evidencia o en qué basan sus argumentos; acá las personas son las que finalmente toman decisiones. Es importante que las discusiones a nivel político sean hechas con evidencia, con argumentos, y que no politicemos temas que ponen en riesgo a las personas”, complementó.

La exsubsecretaria de Salud consideró apoyar a José Antonio Kast o Kaiser si Evelyn Matthei no llega a la segunda vuelta. Además, recordó haber trabajado con Kast en su campaña para continuar el exitoso programa Covid del gobierno de Piñera.

“Pero aún falta mucho para poder ver, yo espero que pase a segunda vuelta Evelyn Matthei. Es por lo que estoy trabajando. Espero convencer con argumentos a aquellas personas que no creen en la salud pública, en eso estoy trabajando”, finalizó.

PURANOTICIA