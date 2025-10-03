Paula Daza acusa al Presidente Boric de intervencionismo electoral por "hacer una cadena nacional con fines políticos"

La vocera de la campaña de Evelyn Matthei, Paula Daza, acusó al Presidente Gabriel Boric de intervencionismo electoral por su alusión a la propuesta de recorte fiscal del candidato José Antonio Kast.

En conversación con Agricultura, la exsubsecretaria de Salud Pública afirmó que el discurso que realizó el Mandatario en cadena nacional "haciendo una campaña política, a mi me parece de una falta de cordura, de responsabilidad y de verdad con seriedad llevar el cargo del Presidente de la República".

Además, apuntó a que el jefe de Estado busca instalar a Jeannette Jara como su sucesora. “Ella era su ministra, representa lo que él ha hecho en estos cuatro años. Yo me imagino que su campaña política está dedicada para que Jeannette Jara gane el Gobierno”, indicó.

"Me parece que es increíblemente falta de seriedad y una irresponsabilidad también. Nunca hemos visto un Presidente de la República con esa mirada tan critica en este sentido. Aquí falta una visión de futuro, republicana", agregó.

Por otro lado, Daza calificó como “un problema de lealtad” el apoyo del gobernador de Arica, Diego Paco, a José Antonio Kast, pese a haber recibido respaldo de Evelyn Matthei en su campaña.

Además, defendió la participación activa de la abanderada de Chile Vamos en debates y foros. “Ella se expone, responde preguntas difíciles y demuestra liderazgo y gobernabilidad”, argumentó.

