Patricio Fernández rompe el silencio sobre su salida como asesor presidencial: "El Gobierno no quería que yo renunciara"

“Jamás en mi vida he defendido ni justificado el Golpe de Estado ... me parece una de las grandes calamidades vividas por la historia de Chile", aseguró el ex asesor presidencial para las conmemoraciones por los 50 años del Golpe de Estado, ante su polémica renuncia.