Patricio Fernández fue designado como nuevo Superintendente de Seguridad Social

La Subsecretaría de Previsión Social informó que tras el proceso de selección realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública, el Presidente José Antonio Kast designó este viernes como nuevo Superintendente de Seguridad Social (SUSESO), a Patricio Fernández Pérez.

La nueva autoridad es abogado de la Universidad Católica de Temuco y cuenta con una vasta trayectoria de más de dos décadas en el sector público y en regulación sanitaria y previsional. Posee un Magíster en Gerencia Pública y un Máster en Economía de la Salud y Farmacoeconomía por la Universidad Pompeu Fabra (España), además de diversos diplomados en gestión normativa y salud pública.

A lo largo de su carrera en la administración del Estado, Fernández se desempeñó como Superintendente de Salud entre 2019 y 2022. Previamente, ocupó diversos cargos directivos y de asesoría jurídica en el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los Servicios de Salud de La Araucanía Norte y Biobío.

En el ámbito académico y privado, ha ejercido como consultor legal y docente universitario especialista en políticas públicas y regulación.

Fernández asumirá el liderazgo de la institución con el mandato de fortalecer la fiscalización, modernizar la gestión de los regímenes de seguridad social y velar por el correcto funcionamiento de los beneficios y licencias médicas en favor de los trabajadores chilenos.

(Imagen: Subsecretaría de Previsión Social)

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