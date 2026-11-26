Con música, baile y una colorida intervención artística, Metro de Santiago y Fundación Teatro a Mil anunciaron su alianza para ampliar el acceso a las artes escénicas a la ciudadanía, en el marco del Festival Internacional Teatro a Mil 2027.

La estación Baquedano fue el escenario de esta actividad, protagonizada por la murga Las Corre y Vuela, que llevó la música, el teatro y la alegría a los pasajeros del tren subterráneo, transformando por unos momentos uno de los principales puntos de conexión de Santiago en un espacio para las artes.

La alianza contempla la puesta en marcha de boleterías itinerantes con precios rebajados, que facilitarán el acceso a espectáculos del festival, junto con la campaña audiovisual «Metro te lleva al teatro», que difundirá la programación en distintas estaciones de la red.

"Nuestro propósito siempre ha sido que el teatro llegue a todas las personas. Esta alianza nos permitirá encontrarnos con los públicos en un espacio cotidiano y fundamental para la vida de Santiago. Queremos que cada vez más personas descubran que el teatro también les pertenece", señaló Carmen Romero, directora general de Fundación Teatro a Mil.

La colaboración entre Metro y Fundación Teatro a Mil da continuidad a un trabajo desarrollado en años anteriores, que busca ampliar los espacios de difusión cultural y facilitar el encuentro entre los artistas, la ciudad y sus habitantes.

La información sobre las fechas, horarios y lugares donde estarán disponibles las boleterías se pueden encontrar en teatroamil.cl y las redes sociales de la Fundación.

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