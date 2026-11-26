Una denuncia por el uso no autorizado de su firma realizó el implantólogo bucomaxilofacial, Francisco Valdés, luego de que su nombre apareciera en un certificado presentado por la diputada Zandra Parisi del Partido de la Gente (PDG), para justificar una licencia médica de 14 días

La parlamentaria presentó una licencia médica por 14 días tras una intervención odontológica de urgencia.

Esta fue presentada a pocos días de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, instancia en la que la ausencia de la diputada generó cuestionamientos.

El equipo de la legisladora informó que ella sufrió una complicación infecciosa asociada a un implante dental instalado el 30 de octubre, lo que la obligó a concurrir a una clínica en Vitacura, donde trabaja el profesional.

Al respecto y en redes sociales, Valdés afirmó que "el documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”, afirmó Valdés.

“Lamento profundamente la confusión y el perjuicio que esta situación ha generado, tanto a mi trayectoria profesional como a los distintos centros de salud en los que me desempeño”, añadió.

Junto con ello, dio a conocer que interpondrá acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

“Denunciaré estos hechos ante el Ministerio Público para que se determine quién confeccionó el certificado, dónde se utilizó y con qué finalidad, aspectos sobre los cuales no me corresponde pronunciarme”, aseguró.

PARISI PIDE DISCULPAS

La diputada publicó un comunicado donde ofreció disculpas públicas a la clínica odontológica y sus especialistas por las “críticas y persecución” que sufrieron luego que el caso saliera a la luz.

Aclaró que la difusión de los antecedentes de la intervención buscó únicamente ejercer transparencia ante la ciudadanía, enfatizando que jamás tuvo la intención de dañar ni comprometer el prestigio del recinto.

A su juicio, el equipo actuó conforme a sus competencias y reconoció que “estimo injusto que se hayan producido cuestionamientos” que afecten su prestigio o reputación institucional.

Finalmente, la parlamentaria llamó a un debate con “responsabilidad, respeto y apego a los hechos” y reiteró sus disculpas para los profesionales.