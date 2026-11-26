La ministra de Educación, María Paz Arzola, celebró la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar el requerimiento presentado por diputados de oposición contra cinco artículos del proyecto que modifica el Sistema de Educación Pública, iniciativa que busca ajustar el proceso de traspaso de establecimientos municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

"Hoy día recibimos una buena noticia desde el Tribunal Constitucional que finalmente valida el proyecto de ley que ya aprobó el Congreso y que lo que busca es generar mejores condiciones para la instalación de los SLEP que faltan", aseguró.

Agregó que “a nosotros no nos obsesiona un calendario ni una agenda de traspaso, sino lo que estamos buscando es poder garantizar las mejores condiciones hacia la transición del nuevo sistema, de manera que las familias tengan certeza".

"El traspaso de los establecimientos educativos hacia los SLEP es una gran reforma que lleva 10 años que nosotros desde que asumimos la tomamos y ya venía en marcha. Y es por eso que presentamos este proyecto que nos permite seguir con este proceso con una mayor responsabilidad, atendiendo siempre a la calidad y poniendo en el centro el buen funcionamiento tanto de los servicios locales como de los propios establecimientos educativos", añadió.

Arzola aseguró finalmente que “al final lo que hay que poner en el centro es la calidad de la educación, el bienestar de los estudiantes y ese es nuestro norte y es la buena noticia de que el TC haya entonces validado este proyecto de ley que pronto será ley".

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