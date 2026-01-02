Pascual se muestra a favor de que Aguilera renuncie por la operación a su madre si es que “hay antecedentes que lo ameriten”

La polémica por la operación de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera (Ind.), derivó en cuestionamientos sobre un eventual trato preferente y en la postergación de un paciente que posteriormente falleció.

Ante este escenario, la senadora Claudia Pascual (PC) sostuvo en entrevista con La Tercera, que la renuncia de la secretaria de Estado sería procedente si los antecedentes lo justifican.

“Si esto es parte de los procedimientos y cualquier otra persona hubiera podido acceder a aquello, está ok, pero si eso no es así, obviamente tiene que haber una muy buena explicación y además correspondería ejercer otras atribuciones, incluso las que puede tener el Presidente”, dijo.

Consultada sobre si el Presidente Gabriel Boric debería pedir la renuncia, la parlamentaria agregó: “Si hay antecedentes que lo ameritan, sí, pero, por eso digo, todavía no he escuchado toda la explicación”.

La discusión sobre la continuidad de Aguilera se enlaza con el rol opositor que el Partido Comunista asumirá frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. Pascual explicó que el apoyo a movilizaciones dependerá de los llamados de movimientos sociales o sindicales, descartando interpretaciones adicionales: “Nosotros no le vemos ninguna lectura ni en entrelíneas ni ningún llamado activo a nada, digamos, sino que efectivamente es constatar un hecho y constatar cronologías”.

La senadora recordó que durante el actual gobierno hubo protestas, aunque menos masivas que las de 2019 o el movimiento estudiantil.

En cuanto a las "líneas rojas" del PC, advirtió que la reforma previsional no debe ser desmantelada: “Si usted va a empezar a desmoronar aquella reforma, por cierto, que nosotros vamos a levantar la voz”.

Además, llamó a ampliar las alianzas de la izquierda más allá de las que respaldaron la candidatura de Jeannette Jara (PC).

El concepto de “gobierno de emergencia” promovido por Kast fue otro punto de crítica. Pascual sostuvo que esa idea genera un diagnóstico belicoso que impide el diálogo: “Hablar de eso es como decir venimos llegando de un tsunami, o de un conflicto armado, de una guerra, y no es eso lo que está ocurriendo en nuestro país”.

Finalmente, cuestionó las palabras de Kast sobre el “basta al desorden”, defendiendo la gestión del gobierno saliente: “No me parecen muy afortunadas, creo que no son fiel reflejo de la realidad”.

“La economía no sucumbió, se va a dejar además un país efectivamente mucho más ordenado de lo que se recibió”, finalizó la senadora.

