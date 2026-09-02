Pasajero muere al traspasar línea amarilla y ser impactado por tren que entraba a estación Pajaritos del Metro de Santiago

Metro de Santiago informó la muerte de una persona que fue golpeada por un tren al traspasar la línea amarilla de seguridad, en la estación Pajaritos de la Línea 1.

La empresa aclaró que esto se produjo sobre el andén y no en las vías del medio de transporte.

Debido al incidente que se produjo durante la mañana de este miércoles, la estación debió ser cerrada.

"A las 11.20 del día de hoy se produjo un accidente en estación Pajaritos de Línea 1, luego que una persona traspasara la línea amarilla del andén en momentos que el tren estaba ingresando a la estación", dio a conocer Metro.

Añadieron que "producto de lo anterior, la persona fue golpeada por el tren y posteriormente declarada fallecida".

"Metro lamenta profundamente este acontecimiento y desde el primer momento ha prestado apoyo y asistencia a la familia, junto con activar los protocolos de asistencia médica correspondiente. Metro envía sus condolencias a la familia", complementaron.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA