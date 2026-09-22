Exdiputado Silber queda con arresto domiciliario total en el marco del caso Muñeca Bielorrusa

El exdiputado Gabriel Silber quedó este martes sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional, luego de ser formalizado por los delitos de soborno y lavado de activos en el marco del denominado caso "Muñeca Bielorrusa".

La medida fue decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tras la audiencia en que el Ministerio Público comunicó los cargos que atribuye al abogado por su presunta participación en la arista vinculada al consorcio Belaz Movitec.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la investigación apunta a pagos que Silber habría recibido desde el Consorcio Belaz Movitec SpA, cuando integraba junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos un estudio jurídico que asesoraba a la empresa en el litigio que mantenía con Codelco.

La indagatoria busca establecer si esos pagos estuvieron vinculados a gestiones destinadas a favorecer al consorcio en el conflicto judicial que sostuvo con la estatal ante la Corte Suprema. En esta causa también se investiga el eventual pago de sobornos a la entonces ministra del máximo tribunal Ángela Vivanco para obtener resoluciones favorables a Belaz Movitec.

Entre los antecedentes considerados por el Ministerio Público se encuentra un peritaje financiero que identificó pagos por cerca de $95 millones a Silber. Según la investigación, estos recursos estarían relacionados con las asesorías prestadas por el estudio jurídico al consorcio.

La defensa de Silber no se opuso a la medida cautelar, en el marco de un acuerdo alcanzado con el Ministerio Público y los querellantes Codelco y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Su abogada, Susana Borzutzky, sostuvo que aceptar el arresto domiciliario total no implica reconocer responsabilidad en los hechos investigados.

El exparlamentario mantiene además un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, mediante el cual ha entregado antecedentes a los investigadores, abierto sus cuentas bancarias y participado en distintas diligencias.

Antes de ingresar a la audiencia, el exdiputado afirmó que continuaría colaborando con la justicia y sostuvo que no conocía “hechos relevantes nuevos” respecto de los antecedentes que ya estaban incorporados en la carpeta investigativa.

La formalización de Silber se desarrolló junto con la reformalización de otros imputados de la causa, entre ellos la exministra Ángela Vivanco, cuya situación también es investigada por el Ministerio Público.

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