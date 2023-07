Partió la interna por quedarse con la Mesa Directiva de Renovación Nacional: listas son encabezadas por tres senadores

Con todo comenzó la carrera por la presidencia de Renovación Nacional (RN), partido político que ya dio inicio al proceso de inscripción de listas para sus elecciones internas que tendrán lugar este 18 de agosto, instancia donde competirán tres senadores.

Se trata de Rodrigo Galilea Vial, de la región del Maule; María José Gatica Bertín, región de Los Ríos; y Paulina Núñez Urrutia, de la región de Antofagasta; quienes ya inscribieron sus respectivas candidaturas y lucharán por quedarse con el puesto.

Arduas fueron las negociaciones para lograr conformar estas tres listas, las que fueron inscritas en el plazo establecido por la tienda de Chile Vamos, el cual venció a las 21:00 horas de este jueves 20 de julio, vale decir, casi un mes antes de los comicios.

Las sorpresas vinieron con la lista «Renovación y Tradición», liderada por la senadora María José Gatica, pues hasta última hora se tenía contemplado que quien la presidiría sería Francisco Javier Orrego, quien finalmente decidió optar por la Secretaría General de RN. De hecho, el abogado y panelista de «Sin Filtros», era una de las principales cartas para quedarse con la testera y competir con los senadores Núñez y Galilea.

Además, dicha lista también estará compuesta por un ex presidente de Renovación Nacional: Carlos Larraín Peña, abogado y ex Senador de la República que regresa a la vida política activa postulando como primer vicepresidente de la tienda.

Por su parte, la lista «Renovación Nacional X Chile», liderada por el senador Rodrigo Galilea, ha recibido públicamente el respaldo del senador y actual presidente del partido, Francisco Chahuán, quien decidió no ir a la reelección, a pesar que podía.

"En lo personal, conozco al senador Galilea. Yo fui uno de los que en su momento le pedí que evaluara ser candidato. Creemos que tiene capacidades de contribuir a armar un proyecto interesante para el partido en los próximos dos años. Serio, responsable, pensando que vienen dos desafíos importantes: la salida del proceso constitucional y la Elección Municipal", manifestó el actual presidente de RN a La Tercera.

Finalmente, la lista «Arriba RN», que tiene como candidata a la presidencia a la senadora por Antofagasta, Paulina Núñez, se encumbra como la oposición más férrea a la actual gestión de Francisco Chahuán en el partido, teniendo entre sus integrantes al ex presidente de la tienda, el ex ministro y ex diputado Mario Desbordes.

Luego de ingresadas las tres solicitudes de inscripción de listas, todas quedaron a la espera de la resolución, que se entregará una vez que sea verificado el cumplimiento de los requisitos de forma y plazo de las candidaturas que ahora detallaremos:

«RENOVACIÓN NACIONAL X CHILE»

Presidente: Rodrigo Galilea.

Primer Vicepresidente: José García Ruminot.

Vicepresidencias: Ximena Ossandón, Pedro Pizarro, Ruggero Cozzi, Mario Meza, Giannina González y Ricardo Kuschel.

Secretario General: Andrea Balladares.

Tesorera: Perla Seguel.

«RENOVACIÓN Y TRADICIÓN»

Presidenta: María José Gatica.

Primer Vicepresidente: Carlos Larraín.

Vicepresidencias: Camila flores, Lucrecia Mena y Paula Hijerras.

Secretario General: Francisco Orrego.

Tesorero: Cristián Daly.

«ARRIBA RN»

Presidenta: Paulina Núñez.

Primer Vicepresidente: Germán Codina.

Vicepresidencias: Mario Desbordes, René Manuel García, Alejandra Novoa, Rodrigo Barco, Juan Luis Tobar y Valeria Ponti.

Secretario General: Emardo Hantelmann.

Tesorera: Rosario Martínez.

