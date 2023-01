Partidos del oficialismo no llegaron a acuerdo sobre competir en una o dos listas en la elección de consejeros constitucionales

Pese a estar reunidos más de cuatro horas en la sede del Partido Socialista, las coaliciones de Gobierno, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, no lograron ponerse de acuerdo sobre si irán juntas o separadas a las elecciones de consejeros constituyentes del próximo 7 de mayo.

Mientras que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista han demandado ir de manera conjunta, el Partido por la Democracia (PPD) ha defendido la idea de ir por separado. Idea a la que también apunta la Democracia Cristiana, que busca ir a la elección con sus socios históricos de la ex-Concertación.

La discusión se caldeó después de que el exsenador del PPD, Guido Girardi, haya dicho que la lista del PC-FA es "la lista del indulto". En respuesta, el presidente del PC, Guillermo Teillier, aseguró que un pacto que incluya al PPD es “la lista SQM”.

La situación incluso motivó la respuesta de la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Dos coaliciones que están gobernando juntas, una tira una piedra y otro le devuelve otra, no sé cuál es el sentido de esto, el daño es conjunto”, señaló la secretaria de Estado.

Desde el Ejecutivo defienden la idea de la lista única. Sin embargo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que "nosotros no vamos a establecer ordenes, ni obligaciones, ni intervenciones. Hay una posición que es política, hay un ideal de Gobierno para poder enfrentar esto, pero en ningún caso somos interventores o generadores de órdenes ni instrucciones a los partidos".

En ese contexto, resulta clave la postura del PS, cuya presidenta, Paulina Vodanovic, aseguró que "el camino del PS es la amplitud más amplia de fuerzas desde la DC al PC. Esa es nuestra posición y si eso no se logra, no será por la falta de voluntad del PS sino que es porque hay otros partidos que van a tomar esa decisión”.

Desde el PPD no parecen dar su brazo a torcer. El secretario general, José Toro, aseguró que ir en dos listas, "nos permite ampliar la base social y política del Gobierno".

"Creemos que es necesario crecer, debemos salir de los nichos electorales y desde ahí ir en dos listas, hay que desdramatizarlas completamente, permite trabajar en la mayor unidad, tal cual venimos trabajado. Tiene que ver con dos identidades distintas", agregó.

Idea que comparte el presidente del Partido Radical. Su timonel, Leonardo Cubillos, dijo que "nosotros estamos priorizando un trabajo en dos listas. Estamos férreamente convencidos de que necesitamos ampliar la base electoral del gobierno”.

Desde la otra postura, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, advirtió que "no ayuda si es que no somos capaz de hilar una complementación y no una competencia entre las listas. Hay que tener una conducción madura, con mirada de sentido histórico mucho más grande y asumiendo que habrá dificultades”.

"Como partidos de Apruebo Dignidad, nos parece que es una muy buena oportunidad de hacer un ejercicio de la anchura y de la diversidad que tienen la coalición o la alianza de gobierno", añadió.

En una línea similar, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, aseveró que "hoy lo que nos pide la ciudadanía en un contexto de crisis económica y política es unidad, es un acuerdo transversal y amplio. Eso implica un sentido mínimo de unidad, la fragmentación política es el vicio de la política de la pequeñez y necesitamos superarla en un contexto de crisis y solo se resuelve en unidad”.

