Partido Socialista y Comunista rechazan cambio de nombre de Av. Salvador Allende: "No opacará en absoluto su legado, ejemplo y coraje"

Los partidos Socialista y Comunista rechazaron el cambio de nombre de la av. Salvador Allende, aprobado por el consejo municipal de San Miguel. Tras una consulta impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), la calle volverá a llamarse Salesianos.

Junto con lamentar "profundamente" la medida, el PS declaró que "la nueva alcaldesa ha cumplido su propósito pero no opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende ni todo lo que representa para los demócratas del mundo entero".

“Podrán cambiar los letreros de una calle, e incluso en algún momento cambiará la alcaldesa de turno, pero la figura de Salvador Allende -el mejor de los nuestros- permanecerá siempre viva”, añadió.

“Su nombre seguirá dando identidad a calles, plazas y monumentos en Chile y en el mundo, y su memoria seguirá habitando en la conciencia universal”, concluyó la declaración del PS.

Por su parte, también en una declaración, el presidente del PC, Lautaro Carmona, calificó la medida como "una afrenta histórica, un capricho político de la alcaldesa UDI de San Miguel, Carol Bown, que implica además gastar millones de pesos en este infértil proceso, en desmedro de verdaderas urgencias que tiene la comuna, cambiará el nombre de la avenida Salvador Allende".

"Por más que busquen borrar la historia, por más que les incomode haber sido parte del golpe de Estado hace 52 años, ninguna acción de mayorías circunstanciales logrará reducir la estatura moral del Presidente Allende", enfatizó.

Según informó el municipio, “se aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra la reposición del nombre Salesianos a la actual avenida Salvador Allende, atendiendo así una sentida demanda ciudadana que busca recuperar parte de la historia e identidad del barrio”.

