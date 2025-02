Partido Socialista solicita a Michelle Bachelet reconsiderar su postura a candidatura presidencial

El secretario general del PS, Camilo Escalona, reveló este martes que en enero la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, pidió a Michelle Bachelet, reconsiderar su candidatura presidencial.

En conversación con Radio Universo, Escalona dijo que “hay un problema que puede ser mayor, su decisión de no competir, a la cual el Partido Socialista apeló el PS le ha solicitado a la ex Presidenta que reconsidere su decisión. No es que nosotros ignoremos que ella tomó la decisión de no competir, ante el hecho evidente de que cuenta con las mejores condiciones para llevar adelante esta tarea, le hemos pedido que reconsidere su posición”.

"En consecuencia, claro hay algunas semanas de tiempo en las que mucha gente se pone nervioso y en las que hay que esperar que ella entregue el resultado de su reflexión”, continuó Escalona.

“En enero, el PS, a través de su presidenta, le ha planteado que pueda colocar nuevamente todos los factores que ella tuvo en cuenta para manifestar su voluntad de no competir, que lo reevaluara con la idea que nosotros tenemos … de que las circunstancias del país evolucionaron de manera que no se genera incuestionablemente una figura que tenga esa calidad y por el contrario, las encuestas de opinión situaron a la ex Presidenta en las mejores condiciones para competir”, agregó el secretario general del PS.

“Respecto a la competencia con Matthei, la ex Presidenta es la persona que aparece capaz de abrir una competencia electoral que abre al final la posibilidad de que los comicios no estén resueltos de antemano, sino que haya la capacidad real de nuestro mundo de competir”, cerró.

De acuerdo con la encuesta Signos, publicada hace poco más de una semana, en la carrera presidencial Evelyn Matthei se mantiene primera con un 23,4%, pero acortando distancias aparecen Michelle Bachelet (17,3%) y Johannes Kaiser (15,8%), este último supera a José Antonio Kast (10,2%), marcando su definitiva caída. Carolina Tohá, con un 8,8%, queda expectante, pendiente de la definición de Bachelet.

Y la última Cadem que abordó directamente el tema presidencial el 16 de febrero, dio cuenta que, en la intención de voto presidencial, un 55% afirma que podría votar por Evelyn Matthei, mientras que el 50% se inclina por Michelle Bachelet.

En contraste, figuras como José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Tomás Vodanovic y Carolina Tohá cuentan con una amplia desaprobación, con un 60% de rechazo a Kast, 61% a Kaiser, 63% a Vodanovic y 70% a Tohá.

PURANOTICIA