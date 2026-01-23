PS convoca a partidos del progresismo en medio del quiebre con el oficialismo

Mientras se mantienen las tensiones al interior del oficialismo, los partidos del progresismo se preparan para un encuentro que se realizará este viernes en la sede del Partido Socialista, instancia que busca abrir un espacio de diálogo político en medio del quiebre con la alianza de gobierno.

La cita, convocada por el PS, reunirá al PPD, la Federación Regionalista Verde Social, la Democracia Cristiana, además de radicales y liberales, y se concretará en la misma fecha en que estaba programado el cónclave oficialista del que los socialistas se restaron por las diferencias con sus socios, encuentro que finalmente fue cancelado.

El escenario previo estuvo marcado por un reencuentro público entre la DC y partidos del oficialismo —con excepción del PC— durante una actividad realizada este jueves para conmemorar el aniversario de la muerte del expresidente democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Se trató del primer acercamiento tras el quiebre generado por las críticas del Frente Amplio y el Partido Comunista a sus aliados por la aprobación de la Ley Naín Retamal, tema que volvió a tensionar a las colectividades luego de la absolución del excarabinero Claudio Crespo en el caso de apremios ilegítimos contra el hoy diputado electo Gustavo Gatica.

Pese al clima de fractura, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, bajó el tono a la reunión convocada para este viernes y reiteró la apuesta por la unidad del sector. “Entiendo que no hay programado un conclave, nosotros sí vamos a tener la posibilidad de tener una reunión en el día de mañana probablemente con algunos partidos políticos para poder conversar, vamos a comunicarles más tarde aquello, pero la verdad es que más que conclave o no, aquí hay una definición clara del Partido Socialista que es la unidad del progresismo”.

En esa línea, Vodanovic sostuvo que “creemos hoy día que frente a un gobierno que se inicia en marzo donde nosotros hemos tomado una definición clara de poder colaborar como partidarios de la unidad, que es la unidad de la oposición, pero también de ser muy observantes y vigilantes, yo creo que es la actitud que en general van a tener todos los partidos, de manera tal que esa articulación hay que seguir haciéndola desde todo el progresismo”.

Sobre las diferencias con el Frente Amplio, la dirigenta socialista reconoció que “hay temas de fondo y temas de tiempo, pero tampoco vamos a permitir que las diferencias que tenemos sirvan para darle un margen a la derecha“. Y al ser consultada sobre si las tensiones están superadas, respondió: “No, no hemos dado por superado nada. Simplemente estoy diciendo que lo urgente hoy día es la tragedia que vive el país y que las definiciones políticas las vamos a ir tomando en las instancias que corresponden”.

Desde la Democracia Cristiana, la secretaria general Alejandra Krauss expresó una postura similar y subrayó la ubicación del sector en la oposición. “Yo creo que cada uno de los partidos del progresismo, ha señalado que se ubica claramente en la oposición. Y en ese sentido no existen dos o tres oposiciones”, afirmó.

Consultada por el hecho de que las colectividades sí coincidieran en la conmemoración de Frei y no en el cónclave oficialista, Krauss sostuvo que “Frei Montalva siempre convoca a todos y todas. Hoy día tenemos esto y teníamos que resaltar la figura de un gran, gran chileno, un hombre justo y bueno. Insisto, todos los partidos tienen sus funciones”.

El encuentro de hoy en la sede del Partido Socialista se perfila así como un primer espacio de conversación política tras el quiebre, en un contexto marcado por tensiones internas y redefiniciones estratégicas del progresismo.

