Partido Socialista condena sanción de Estados Unidos contra funcionarios del Gobierno chileno

El Partido Socialista de Chile condenó la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno chileno, calificando la medida como arbitraria y carente de fundamentos objetivos.

A través de un comunicado público, el PS expresó su rechazo a la sanción que afecta a altas autoridades nacionales, entre ellas el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, señalando que la decisión estaría vinculada al proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, el cual aún se encuentra en etapa de evaluación por parte del Estado chileno.

En ese contexto, el partido sostuvo que atribuir riesgos a la seguridad regional y estadounidense es una afirmación temeraria e infundada, y afirmó que la sanción busca ejercer presión política para impedir que el próximo gobierno continúe con una iniciativa de inversión extranjera de origen chino.

Según el PS, esta actitud responde a una lógica de preeminencia e influencia hemisférica por parte de la administración del presidente Donald Trump, lo que a su juicio vulnera la soberanía de Chile y desconoce su condición de economía abierta, regida por el derecho internacional y el principio de neutralidad tecnológica.

Finalmente, la colectividad afirmó que frente a la pugna hegemónica entre Estados Unidos y China, Chile debe impulsar una política exterior basada en una autonomía inteligente, promoviendo relaciones equilibradas con ambos socios estratégicos, siempre priorizando el respeto mutuo y la defensa de los intereses nacionales.

