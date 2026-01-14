Partido Socialista citó reunión urgente por arremetida del Frente Amplio y Partido Comunista tras absolución de Crespo

Los principales dirigentes del Partido Socialista (PS) se conectaron la noche del martes en una reunión telemática que citó la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic.

Según consignó La Tercera, el objetivo del encuentro era abordar la arremetida que el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) emprendieron contra el Socialismo Democrático por aprobar el artículo referido a la defensa legítima de Carabineros en el marco de la Ley Nain-Retamal.

Lo anterior, luego de la absolución del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, por las lesiones que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica.

Tras el fallo, dirigentes del FA y el PC apuntaron al PS y al PPD por ser partidarios de la Ley Nain-Retamal. “¡Que respondan los que la mandaron, que respondan los que la aprobaron!”, emplazó la jefa de bancada de los diputados comunistas, Lorena Pizarro.

Ese tipo de intervenciones, que también provinieron de algunos frenteamplistas, habrían molestado profundamente a los socialistas.

Antes de la reunión, los diputados PS habían dado muestras de descontento. A través de una declaración pública, la bancada sostuvo que “las críticas formuladas por el FA y el PC hacia quienes aprobaron la ley no solo resultan injustas, sino también infundadas y oportunistas".

"Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el FA. Fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las fuerzas de orden. Fue este mismo gobierno el que decidió no vetarla”, argumentaron.

