Partido Social Cristiano presenta moción de censura contra Mesa de la Cámara de Diputados liderada por Karol Cariola

El Partido Social Cristiano presentó una moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados, liderada por la diputada Karol Cariola (PC).

La presidenta de la colectividad, Sara Concha, explicó que la acción también apunta a los vicepresidentes Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (Ind).

La acción fue presentada pasado el mediodía de este lunes, y será votada durante la mañana del martes. Para ser aprobada, necesita la mayoría de los diputados y diputadas presentes.

La decisión se enmarca en la investigación del Ministerio Público en contra de la legisladora del Partido Comunista por un presunto tráfico de influencias que involucra también a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Además, por la polémica por los mensajes en que la parlamentaria le pedía a la entonces jefa comunal intervenir a favor de un empresario chino que había perdido su patente.

“Acá se está investigando por un posible tráfico de influencia ejercido por la diputada Karol Cariola y creemos que mientras exista una investigación en curso, no es sano para esta Cámara de Diputados que ella siga en la Presidencia”, señaló Concha.

La congresista hizo un llamado al resto de los conglomerados de oposición a respaldar la censura en contra de Cariola.

“Esperamos que los distintos colegas que tienen un compromiso con esta Cámara de Diputados y poder resguardar lo que significa este espacio de democracia, puedan apoyar también esta censura y podamos avanzar en transparencia y por supuesto, no normalizar el abuso del poder, no normalizar el tráfico de influencia, porque eso no le hace bien a la democracia en nuestro país”.

