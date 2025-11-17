Partido Republicano supera a la UDI y se convierte en el más grande de la Cámara

La elección del domingo rebajó las fuerzas al interior del Congreso, catapultando al Partido Republicano como la bancada más numerosa de la Cámara de Diputados.

Según El Mercurio, la colectividad formada hace 6 años por José Antonio Kast obtenía 32 escaños en la Cámara de Diputados, equivalentes al 20,6% del total, superando por lejos a la UDI, que actualmente ostenta ese sitial con una representación de 22 congresistas.

Es, también, el segundo mejor resultado que ha alcanzado un solo partido desde el retorno a la democracia. El mayor registro lo tenía también la UDI, cuando logró elegir 37 diputados, 30% del hemiciclo, en las elecciones de 2009, cuando la Cámara de Diputados estaba compuesta por 120 parlamentarios. Hoy son 155.

Inicialmente, en el Partido Republicano se habían planteado como meta superar la veintena de escaños en la Cámara Baja, esperando un avance respecto de los 14 congresistas que obtuvieron en los comicios de 2021.

Pero a medida que avanzaba la campaña, los pronósticos apuntaron a que podrían llegar a 30 diputados. Con el resultado obtenido ayer, los republicanos se quedan con el 21% de todos los escaños de la Cámara de Diputados.

