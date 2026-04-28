Partido Republicano exige la expulsión de exconsejero Sebastián Parraguez tras condena por abuso sexual

La salida definitiva de sus filas es lo que requirió el Partido Republicano para el profesor y exconsejero constitucional, Sebastián Parraguez. Esta medida disciplinaria surge luego de que el docente fuera sentenciado por cometer abusos sexuales en contra de menores de edad en la Región de Tarapacá, específicamente en la comuna de Alto Hospicio.

A través de un comunicado oficial, la tienda política remarcó su postura frente al caso: “Condenamos de manera categórica los delitos por los que Sebastián Parraguez fue declarado culpable por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique”.

En la misma línea, el escrito emitido por la colectividad agregó que “hechos de esta naturaleza son inaceptables, especialmente cuando afectan a menores de edad, y deben recibir todo el rigor de la ley”.

Para concluir su pronunciamiento, desde la agrupación precisaron la situación interna del sentenciado, detallando que “Sebastián Parraguez se encontraba suspendido como militante del Partido Republicano y, una vez conocida la condena, se solicitó formalmente su expulsión de la colectividad”.

LOS DETALLES DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Durante la jornada de este lunes, desde la Fiscalía de Tarapacá comunicaron que la condena contra el exconsejero constitucional se fundamenta en ilícitos perpetrados en perjuicio de dos estudiantes menores de edad pertenecientes al colegio Rupanic School, ubicado en Alto Hospicio. Asimismo, el Ministerio Público confirmó que la lectura definitiva de la sentencia fue programada para el próximo 7 de mayo, fecha en la cual se establecerá el castigo penal que deberá cumplir.

El proceso judicial contempló un total de seis jornadas de litigio. En dicha instancia se logró comprobar que el imputado utilizó su posición de autoridad como profesor de enseñanza media para efectuar tocaciones de connotación sexual a las víctimas, acciones que se llevaron a cabo tanto al interior del recinto educacional como en sus afueras.

Respecto al desarrollo del juicio, el fiscal a cargo del caso, Cristóbal Platero, detalló: “El tribunal llegó a un veredicto condenatorio por votación unánime, luego de seis jornadas de juicio donde presentamos distintas pruebas, entre ellas, la declaración de las víctimas, sus familias, documentos, fotografías, entre otras. Y, finalmente, pudimos solicitar una pena, lo cual va sobre los cinco años y un día, pidiendo que sea de carácter efectivo”.

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