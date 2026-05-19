Ministra Steinert tras tercer operativo en Temucuicui: "Estamos recuperando el control del territorio"

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a través de su cuenta en X al nuevo operativo realizado en Temucuicui, el tercero ejecutado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en esa comunidad de la Región de La Araucanía.

“En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio”, escribió la secretaria de Estado, quien próximamente enfrentará una interpelación impulsada por la oposición.

Durante la madrugada, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ejército ingresaron a la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde detuvieron al comunero Jorge Huenchullán Cayul, quien permanecía prófugo desde hace cinco años, y a su pareja, Carolina Padilla Manquel.

Ambos imputados fueron trasladados en helicóptero hasta la comuna de Victoria, en el marco del procedimiento denominado “Operación Tridente”.

Jorge Huenchullán Cayul mantiene vigentes dos órdenes de detención emitidas por el Juzgado de Garantía de Victoria: una por los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones; y otra por el delito de usurpación no violenta ocurrido en 2019.

Por su parte, Carolina Padilla Manquel registraba una orden de captura pendiente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

La ministra Steinert ya se había pronunciado anteriormente respecto de este tipo de procedimientos en Temucuicui.

De hecho, el miércoles de la semana pasada se desarrolló un segundo ingreso a la comunidad en el marco de las últimas semanas, ocasión en que la secretaria de Estado afirmó que “no hay lugar donde el gobierno no pueda ingresar”.

APOYO DESDE EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN

El diputado de Evópoli Tomás Kast, representante del Distrito 23 de La Araucanía, sostuvo que “la detención de este líder histórico de Temucuicui y de la CAM habla de la determinación de este gobierno de terminar con el terrorismo y el narcotráfico en La Araucanía”.

Según el parlamentario —sobrino del Presidente José Antonio Kast—, “esta es la tercera vez que se ingresa a Temucuicui en lo que va de este gobierno, lo que habla de que en el país no existe lugar donde la ley no entre y el Estado de derecho no impere”.

El legislador añadió que “respaldo plenamente esta nueva forma de avanzar con decisión, que se suma al anuncio de hacer una reforma constitucional a los Estados de Excepción, dándole más atribuciones a nuestras Fuerzas Armadas para poder detener en flagrancia, y hacer control de identidad y registro (…) Debemos continuar avanzando con determinación hasta poder darle paz y tranquilidad a nuestra Araucanía”.

En tanto, la diputada Joanna Pérez, de Demócratas y representante del Distrito 21 de la Región del Biobío, afirmó que “valoramos profundamente el trabajo que están realizando nuestras policías, el Ministerio Público y también el nuevo Ministerio de Seguridad, no solo en este operativo, sino que también en muchos otros que se han desarrollado en la Macrozona Sur”.

La parlamentaria señaló además que “también reconocemos la coordinación logística con el Ejército, fruto del aprendizaje y del trabajo conjunto que se ha fortalecido a partir de los Estados de Excepción que siempre hemos respaldado, porque nunca hemos puesto obstáculos al trabajo de nuestras instituciones ni de las policías”.

Joanna Pérez agregó que “hemos ido reforzando herramientas y apoyos para que este tipo de procedimientos puedan concretarse. Ahora las órdenes judiciales deben cumplirse. Hay que combatir el terrorismo y enfrentar a los grupos que tanto daño han provocado en nuestra zona. Aquí no puede haber impunidad y, por lo mismo, valoramos este operativo, especialmente porque se desarrolló sin víctimas fatales, conforme a la ley y resguardando plenamente el Estado de Derecho”.

PURANOTICIA