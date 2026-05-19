Corte Suprema define quina para elegir al reemplazo de exministra imputada en el caso Audios

La Corte Suprema definió este martes la quina para proveer el cargo de ministro(a) del máximo tribunal del país, vacante tras el cese de funciones de la ex ministra María Teresa Letelier Ramírez, quien se jubiló en diciembre pasado.

Durante una audiencia pública, el pleno escuchó las exposiciones de cuatro de los 16 postulantes al cargo y posteriormente realizó la votación para conformar la nómina que será remitida al Poder Ejecutivo.

La quina quedó integrada de la siguiente manera, por orden de escalafón:

Eliana Quezada Muñoz , ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (incluida por derecho propio).

, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso (incluida por derecho propio). Juan Cristóbal Mera Muñoz , ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Marisol Rojas Moya , presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago.

, presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. Jacqueline Nash Álvarez , fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Maritza Villadangos Frankovich , ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La nómina será enviada al Ejecutivo, que deberá continuar con el proceso de designación del segundo ministro de la Corte Suprema durante la actual administración, luego de la aprobación en el Senado de Dinko Franulic Cetinic como nuevo integrante del máximo tribunal.

La vacante se produjo tras la salida de María Teresa Letelier Ramírez, quien actualmente está imputada por tráfico de influencias en el nombramiento de jueces, en una de las aristas del denominado caso Audios, investigación en la que también figura el abogado Luis Hermosilla.

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