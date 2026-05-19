Corte Suprema define quina para elegir al reemplazo de exministra imputada en el caso Audios

El pleno del máximo tribunal seleccionó a las cinco cartas que competirán por la vacante de María Teresa Letelier, nómina que ahora será enviada al Gobierno para continuar con el proceso de designación.
La Corte Suprema definió este martes la quina para proveer el cargo de ministro(a) del máximo tribunal del país, vacante tras el cese de funciones de la ex ministra María Teresa Letelier Ramírez, quien se jubiló en diciembre pasado.
Durante una audiencia pública, el pleno escuchó las exposiciones de cuatro de los 16 postulantes al cargo y posteriormente realizó la votación para conformar la nómina que será remitida al Poder Ejecutivo.
La quina quedó integrada de la siguiente manera, por orden de escalafón:
La nómina será enviada al Ejecutivo, que deberá continuar con el proceso de designación del segundo ministro de la Corte Suprema durante la actual administración, luego de la aprobación en el Senado de Dinko Franulic Cetinic como nuevo integrante del máximo tribunal.
La vacante se produjo tras la salida de María Teresa Letelier Ramírez, quien actualmente está imputada por tráfico de influencias en el nombramiento de jueces, en una de las aristas del denominado caso Audios, investigación en la que también figura el abogado Luis Hermosilla.
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