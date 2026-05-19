Persiguen y asesinan a balazos a hombre que intentó refugiarse en su edificio en Maipú

La PDI investiga un homicidio cometido durante la madrugada de este martes 19 de mayo en la comuna de Maipú, donde un hombre chileno de 40 años fue asesinado de un balazo en el cuello por dos desconocidos que se dieron a la fuga.

El crimen ocurrió pasada la medianoche en la intersección de Av. Ferrocarril con pasaje Suecia, al interior de unos blocks donde –según testigos– la víctima fue perseguida a balazos por los autores del homicidio entre las arterias del lugar.

Por las características del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI, que manejan las hipótesis de un ajuste de cuentas o rivalidades entre narcotraficantes como motivos del ataque.

El subprefecto Ricardo Castillo señaló que "la víctima, a unos dos o tres pasajes de donde se encuentra fallecida, habría tenido un altercado con dos sujetos, los cuales proceden a realizar diversos disparos y al darse a la fuga es perseguida por ellos".

"A lo menos en el lugar se han encontrado seis evidencias balísticas. No descartamos que puedan encontrarse más. Esta persona, al ser agredida, arranca hacia su domicilio, no logrando llegar a este, quedando tendido al acceso", cerró.

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