Partido Radical respalda candidatura de Carolina Tohá en definición clave para el oficialismo

En una jornada clave para las definiciones del oficialismo, el Consejo General del Partido Radical (PR) resolvió este sábado entregar su apoyo a la abanderada del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, de cara a las primarias presidenciales.

La decisión del Partido Radical se enmarca en la propuesta realizada el viernes por su Comisión Política, que solicitó al Consejo respaldar a Tohá, tras la determinación del 12 de abril de no presentar un candidato propio para esta instancia electoral. La colectividad planteó que la resolución debía adoptarse con "responsabilidad de los consejeros nacionales, quienes tienen como principal misión fortalecer nuestra posición política y de alianzas para contribuir al desarrollo del país".



La Comisión Política del Partido Radical argumentó que, por unanimidad de sus miembros presentes, se llegó a la convicción de que "la mejor candidata que puede representarnos como colectividad en estas primarias, y como sector, en la primera vuelta presidencial, es la candidatura de Carolina Tohá". En el pronunciamiento también destacaron que Tohá es “una líder comprometida con los valores y principios que han guiado nuestra historia: la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos”, además de resaltar su capacidad de liderazgo y su incidencia en políticas públicas.

Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, enfatizó la importancia de la decisión y subrayó: “No estamos por proyectos identitarios que pongan en riesgo los proyectos colectivos. En este contexto, creemos que en esta elección nos estamos jugando muchísimo”. Aunque agradeció el gesto de Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, de haberse puesto a disposición como posible abanderada, Cubillos remarcó que "los radicales de Chile creemos que hoy día Carolina Tohá nos debe marcar y representar en las banderas (...) ¡Carolina Tohá, presidenta!".

Por su parte, Carolina Tohá recibió emocionada el respaldo del PR y destacó que “esta campaña busca ofrecerle un camino a Chile y sabemos que para hacer eso realidad vamos a tener que dar muchos pasos”. La candidata sostuvo que, pese a contar con el apoyo de tres partidos, “no es una campaña de tres partidos, no es de tres siglas, no es de tres banderas, es una campaña que ha sumado esos partidos porque detrás de cada uno tenemos un corazón de ideas para Chile y esas ideas no nos pertenecen, son las ideas de progreso que queremos todos los ciudadanos se sientan dueños de ellas”.

Además, Tohá recalcó su compromiso con la unidad: “Estas tres tiendas políticas vamos a trabajar por triunfar en la primaria y vamos a construir unidad en toda la centroizquierda, con todos los que estamos en esta primaria, incluso más allá, porque vamos a la conquista de una mayoría”. Añadió también que “quienes no están con nosotros hoy día, van a estar mañana, y vamos a trabajar y competir con generosidad, con lealtad, con fraternidad, porque aquí lo que caracteriza a esta centroizquierda es que no estamos por ponerle el pie encima a los otros, ni de nuestro sector, ni con los que están al frente. No creemos en esa política”.

Hasta ahora, quienes competirán en las primarias oficialistas son Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Paulina Vodanovic (PS), Jaime Mulet (FRVS) y Gonzalo Winter (Frente Amplio). El apoyo del Partido Radical se suma al del Partido Liberal, cuyo abanderado, Vlado Mirosevic, declinó su candidatura para respaldar también a Tohá.

